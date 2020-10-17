吃東西是寵物最開心的時刻，狗若發現食物少了，絕對會與主人翻臉。國外有一名狗飼主，最近模仿抖音餵狗影片，當時只給毛小孩3顆飼料，豈料愛犬先是緩慢的抬起頭看著她，彷彿在說「你是認真的嗎？」，隨後宛如「恰吉」上身，竟叼出「武器」決定教訓主人，嚇得飼主驚聲尖叫。

最近抖音上瘋傳一段幫狗減食的影片，原片中狗主人@pao_family只給2顆飼料餵博美狗，豈料愛犬「慢動作抬頭」，瞬間憤怒值爆表狂追主人，由於結局非常有趣，抖音也掀起模仿熱潮，測試當食物減少時，愛犬會有哪些有趣的反應。

在 Instagram 查看這則貼文 Dunkin, kirby & Friends（@dunkinandfriends）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 下午 12:52 張貼

17歲的海莉(Haley Deecken)決定實測看看，當時她抓了3顆飼料，便放進愛犬鄧肯(Dunkin)的狗碗中，鄧肯先是滿臉困惑的看著主人，後來又倒退了幾步，往回查看主人是否改變心意了，豈料碗中仍只有3顆，下一秒牠竟從廚房櫃子裡叼出「一把小刀」，嚇得狗主人放聲尖叫趕緊逃開。

在 Instagram 查看這則貼文 Dunkin, kirby & Friends（@dunkinandfriends）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 上午 11:39 張貼

影片獲得1620萬人觀看，不少人笑著表示「鄧肯：你想跟我玩啊！我就奉陪到底」、「第一次看到會報復的狗」、「鄧肯：你若是不給我食物，那你就會變成食物」，而海莉也解釋，其實影片只是娛樂效果，期間也會發現，海莉有做出指示動作，鄧肯才會去拔刀，但還是有人建議，畢竟刀子較為鋒利，稍不注意就可能受傷，還是要小心一點。