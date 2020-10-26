新冠肺炎的疫情從今年初一路延燒到年底，至今仍未能有效控制，沒想到近日還意外牽扯出一段驚悚事件。巴西著名的貓島受到疫情影響，觀光人潮銳減，島上大量的貓咪因此鬧出飢荒，甚至傳出同類相食的「貓吃貓」情況！

巴西的富塔達島（Furtada Island, Brazil）位於里約的西南方，因為島上到處都是流浪貓又被稱為「貓島」。一直以來，島上的貓咪都是靠觀光客和附近漁夫餵食生存，沒想到由於疫情的影響，遊客數量大減，從4月開始，竟出現貓群自相殘殺，甚至成貓吃掉幼貓的殘忍情況，讓許多愛貓人士十分心疼。

當地的漁夫指出，島上貓咪原本都有狩獵的本能，反應也都很靈敏，但自從開始依賴觀光客和漁夫的餵食後，島上貓咪開始好吃懶做，每天只會躺著等食物上門，新一代的小貓更是連基本的獵食、爬高等技能都喪失。

除了糧食短缺，島上貓咪也面臨缺水危機，因為該島沒有泉水，再加上近幾年雨量減少，讓許多貓咪因為缺水而死。目前有動保人士和相關團體每周都會前往貓島餵食，但由於島上有將近250隻貓咪，讓他們無法一一顧及，只能呼籲愛心人士前來幫忙，將貓咪帶離貓島照顧。