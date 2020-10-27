每間企業都有既定的內部政策或是文化風氣，但是大陸知名企業「快手科技」近日卻被爆料，竟然在公司廁所安裝了「計時器」，只要員工進入廁所，便會開始統計員工如廁時間，消息一出引發各界譁然。不過，企業解釋，這是因為員工排隊上廁所的現象嚴重，為了判斷後續應增加多少流動廁所，才特別裝上計時器統計。

綜合陸媒報導，知名影音APP「快手」被大陸網友爆料竟然在廁所安裝計時器，除了顯示每間廁所是否有人使用，同時也清楚計算員工的如廁時間。

消息一出引發眾人不滿，紛紛留言痛批「裝了這個計時器還能好好拉屎嗎」、「現在連帶薪拉屎也要管了嗎」、「996（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）不算完，熬夜趕PPT不算完，加班沒有假期也不算完，現在連上廁所這種人類的基本生理需求都不能滿足了，難道真要在工位上解決嗎？」、「這跟侵犯隱私權沒兩樣啊」。

隨著話題愈演愈烈，快手科技也澄清，「沒想到一個單獨坑位的測試引起了大家的關注…」，並指出由於公司廁所數量有限，員工排隊現象嚴重，「但受樓體結構限制，樓內增加廁所坑位施工難度大。此次在一個廁所坑位安裝了一個計時器，是為了測試每天衛生間使用次數和時間，便於判斷需要增加的移動廁所坑位數量。」