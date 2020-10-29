昨（28）夜驚傳台中亞洲大學有2名男大生在家虐貓，還將過程拍成影片PO上網，引起大批網友撻伐，有愛貓人士看到後也立刻報警處理並救出受虐貓咪，其他人則湧入學校臉書留言，對此，亞洲大學也在稍早做出回應了。

昨天亞洲大學有男大聲在住家虐貓。(圖翻攝自FB/貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club)

昨天貓咪社團「貓咪也瘋狂俱樂部」出現一段影片，可以看到一名男大生先是故意咬貓尾巴挑釁，遭到貓咪哈氣之後，竟然伸手大力拍打貓咪的頭部和身體，實在氣不過又將貓咪重摔在地，還狠狠補踹一腳，一旁錄影的友人非但沒阻止，還在旁邊嘻笑鼓譟。20秒的施虐影片曝光後讓網友全都氣炸，火速肉搜出男大生為亞洲大學的學生。

不少熱心人士也紛紛前往男大生住處堵人、營救貓咪，還有人幫忙報警，最後男大生在深夜提著貓籠搭上警車前往警局，其他網友則灌爆亞洲大學的臉書，留言洗版「貴校趕快處理吧！不處理就換我們社會人士來處理」、「請貴校正視這個問題，退學處份，虐貓者不要以為做錯事還可以沒事」「不要讓這種人破壞亞大的校風啊！趕快揪出來道歉」。

男大生虐貓引眾怒臉書遭灌爆 亞洲大學：最重可開除學籍(圖翻攝自FB/貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club)

根據《三立新聞網》報導，亞洲大學在今（29）日稍早也發出聲明，主任秘書施能義表示，當事學生已在校方陪同下完成筆錄，學校對本次事件也深感遺憾，將會對學生進行輔導，後續也會召開獎懲委員會，並視其悔過程度依校規懲處，最重可開除學籍。