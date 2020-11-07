許多女生對第一次總是期待又怕受傷害，尤其是在初次經歷性行為時，因為處女膜破裂而疼痛難忍。大陸就有一名女網友透露，和男友偷嘗禁果後，下體痛了2天，也讓她對於性行為產生陰影，最後鼓起勇氣就醫，沒想到醫生竟然開給了她一根「姊夫」，讓她又羞又錯愕。

原PO憶述，2014年的她年僅21歲且尚未有過性經驗，為了迎接人生中的第一次，「我清楚記得自己提前做了眾多研究，因此產生了許多無中生有的不安和恐懼…」直到正式上陣後，原本該有的興奮、靦腆，以及初經人事的喜悅，全部淹沒在她的過度緊張之下。

她提到，整個過程只有「疼痛」兩個字可以形容，「這種不適，不僅僅是直觀的疼痛，還有因為緊繃的肌肉和安全套（保險套）之間的摩擦，而產生的灼燒感」。這次的經驗嚴重打擊了她的自信心，因而對性行為產生陰影，從此之後不敢和男性有親密接觸。

直到2017年，她前往婦產科進行多囊卵巢綜合症檢查，但內診時卻相當不順利，也再度勾起過往的陰影，這時醫生才發現她患有嚴重的陰道痙攣，並給了她一個簡單直白的解決方法，那就是「有規律的性生活」，不過礙於當時她正處於遠距離戀愛，醫生直接開給了她「一根假陽具」的解方，要她經常使用，至於效果如何？她坦言，「我只能說是有用的」。

據了解，陰道痙攣是一種病症，性交時，女性的陰道和骨盆底肌肉不自主的持續強烈收縮，導致陰道口及陰道狹窄，造成任何插入行為都會產生疼痛及不適感，使性行為難以繼續進行。而95％的陰道痙攣是由心理因素所造成。