屏東開設道壇並擔任乩身的潘姓男子，向一名前來道壇求助的女子騙稱，她遭前男友作法需化解，否則她將喪命，潘男用紙紮人她的私處，隔天還用情趣用品加以性侵，歷審斥責潘男沒有悔意、犯後態度不佳，依強制性交罪判囚7年，最高法院駁回上訴定讞。

潘在2017年8月19日晚間，在上開道壇內告知被害女子若不作法，她的前男友會對她永遠下咒致她於死或發瘋，潘男向她佯稱其欲使用紙紮人作法需要體液，用紙紮人觸摸她的胸部及下體，又以手指性侵她。

隔天潘男藉詞因作法所需，必須將她前男友曾穿過的T恤帶回道壇作法，要求她用剛買的情趣用品自慰後，將體液留於T恤上，又佯稱體液仍不夠，利用她在受迫、無助之情狀下無法為正常思考，性侵得逞。

高雄高分院認為潘男自稱為神明之乩身，形同宗教信仰之神明代言人，應本神明之信仰核心，並勸人為善且善盡妥慎照護信徒之責，詎竟利用被害人因感情困擾徬徨之際，及敬畏鬼神之心態，假借神明作法名義性侵被害人，犯行重大。

合議庭考量潘男迄今尚未與被害人和解，在本案審理過程中又供詞反覆、前後矛盾，難見其有何悔意，犯後態度不佳，將他各判刑4年及4年，合併執行7年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )