不少人因為宗教信仰，會吃素替自己或他人祈福。一名男網友日前發現同事因為鄰居出車禍改吃素便當，讓他當下十分感動，沒想到細問之後才發現便當背後隱藏的真相，讓他生氣直呼：眼淚還來！

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示日前上班時看到同事改吃素便當，忍不住好奇問道「你吃素喔」，同事則淡淡的回說「我鄰居車禍，最近應該都會吃素便當」，讓他聽了超感動，心想對方真是好人，願意為了鄰居吃素。

沒想到當原PO進一步追問同事「是從小一起長大的鄰居嗎？」竟得到對方超傻眼的回答「沒有啦，他家在辦祈福，便當太多去拿也不用錢，你要吃嗎？明天帶一個給你。」讓他一秒收回眼淚，還氣的罵道「害我感動一下，貪小便宜的混蛋」。

文章曝光後笑翻一票網友，不少人留言「以為有洋蔥，結果是混蛋」、「真是個大混蛋，居然免錢還要拿給別人」、「至少他很誠實呀，而且還願意幫你拿耶，也算好心人士」、「把我的感動還回來」、「好同事還有想到你耶」、「笑死，還以為真的幫鄰居祈福」。