雙頰天生自帶橘紅色腮紅的玄鳳鸚鵡，外型討喜，加上得天獨厚的清亮嗓音，受到不少鳥友喜愛。日前網路上瘋傳一段48秒影片，只見兩隻玄鳳不僅對著鏡頭賣弄歌聲，節奏感也十分優異，活力四射的唱跳表演，讓人也不自覺跟著節奏數拍子！

Youtube頻道「Density's Birds」日前分享了一段妙趣橫生的影片，只見兩隻擁有絕對音感的玄鳳鸚鵡，彷彿「歌手魂」上身，在鏡頭前扯著嗓子熱情對唱，一點都不怯場，甚至十分投入的跟著旋律，點頭數著節拍，輕鬆炒熱現場氣氛。

畫面曝光後，不少人全被玄鳳鸚鵡的歌藝給吸引了，紛紛留言直呼「好ㄎㄧㄤ唷」、「太可愛了」、「歡樂二重唱」、「覺得耳朵懷孕了」、「欸v巴蒂一起嗨！」

過去也有外國飼主偶然發現，自家的「戲精」玄鳳在清嗉囊時，會張開嘴巴、拉長脖子，做出瞇眼搖頭的陶醉表情，乍看之下就像是在扯著嗓子唱歌，但實際上卻一點聲音都沒有，於是飼主心血來潮幫牠配音，短短45秒的影片，搭配飼主惡搞的「歌劇美聲」，至今已累積近600萬人次觀看。