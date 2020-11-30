如果在路上看見有動物正在被掠食者攻擊時，你會出手拯救牠嗎？近日，法國一名男子看見海鷗被章魚緊緊糾纏，幾乎要被拉進水中，他見狀於心不忍，立刻上前伸出援手，最後順利救出海鷗，只不過這樣的行為卻引起了兩派立場的論戰。

丹尼爾幫助海鷗逃離章魚的「魔爪」(影片來源/YouTube/Daniel Narcy)

根據外媒報導，丹尼爾（Daniel Narcy）近日前往聖洛朗迪瓦爾（Saint-Laurent-du-Var）的某處海灘，當時他看到有一群人正圍在一起，剛開始還以為只是2隻狗在打架，沒想到走近一看才發現，有一隻海鷗遭到章魚攻擊，身體被八爪緊緊糾纏，幾乎要被拉進水中，而章魚的體型也不小，推測至少有2公斤重。

丹尼爾透露，平時他更常看見海鷗獵捕章魚的模樣，反過來的罕見畫面實在讓他太過驚訝，當時他想著，章魚的抓力太強，海鷗在沒有自己的幫助下絕對不可能逃脫，將會在這裡失去生命，於是他主動伸出援手，成功拯救了海鷗，並稱呼自己是牠的「救星」；在看著海鷗飛走後，丹尼爾又停留在原地陪章魚玩了一會兒。

丹尼爾對自己的行為非常滿意，事件曝光後也引起了網路上分成了兩派立場，儘管很多人都非常喜歡動物，在面對這樣的情況還是會有不同的選擇，有些人表示自己會和丹尼爾作一樣的事，「你是個幫助海鷗的好人」、「生命之間互相幫助，這是非常美好的事」；但也有人認為不該輕易干涉大自然的運作，「為什麼章魚不能享用牠的大餐呢？這是大自然…」、「章魚的晚餐就這樣被偷走了，真可憐」。