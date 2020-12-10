日前，泰國一隻流浪狗在經過工地時，意外跌入黏稠的橡膠瀝青坑，超過一半的身體都被淹沒在其中，所幸有好心路人經過，才終於成功將牠救出，獸醫在檢查過後也相當慶幸這隻流浪狗的好運，直言：「如果沒有人發現牠，牠會死的」。

根據外媒報導，該起事件發生在本月6日，一隻流浪狗在位於那空那育府（Nakhon Nayok）的一座工業園區附近徘徊，然而卻意外被黏稠的瀝青給黏住，在掙扎的過程中還不小心摔了一跤，導致牠超過一半的身體都陷入瀝青，差點就被淹沒，好險口鼻沒有被覆蓋住，仍可以自由呼吸。

30歲的蘇帕查（Supatra Baisri）當時正巧也經過該處，見到狗狗受困後非常努力地想要把牠救出，「我完全不能靠近那裡，否則我也會被瀝青黏住，更不可能伸出長棍幫助牠」，但此舉並沒有太大的成效，蘇帕查最後通報了救援人員，花費了約2個小時的時間，才用挖掘機把狗狗救出。

附近工地的工人先將牠浸泡在苯汽油裡，去除身上的橡膠瀝青，避免狗狗的皮膚和毛髮有更嚴重的傷害，之後再將牠送往獸醫院治療，並替牠取名為馬里（Mali），目前由工業區旁的一間小咖啡廳收養。

據悉，事發工地的工人將修繕道路多餘的瀝青傾倒在筒倉旁，完全沒有顧及到在附近徘徊10多隻流浪狗的安危，獸醫師也指責，「人們應該更加謹慎對待廢棄物，它們對動物可能造成傷害」，更痛心地直言：「如果沒有人發現馬里，牠會死的」。