沒想到為了好玩驗個DNA，竟發現了「不存在的姐妹」！國外一名男子在耶誕節送女友一個「DNA測驗盒」，沒想到實際一測，女友卻驚覺自己多了一個不認識的姐姐，向媽媽求證之後才終於揭開了一段被隱藏30年的驚天秘密。

根據外媒報導，這名男子在論壇《Reddit》上發文，表示在耶誕節當天自己送給女友一個「DNA測驗盒」，讓她可以追溯以前的家族，而她的家人也相當贊同，似乎沒有預料到之後可能會面臨的窘境。

DNA結果出爐後，女友發覺自己竟多了一個同父異母的姐妹，但她卻不認識這個人，也不認識檢查報告上的父親，只好充滿疑惑地打電話給媽媽確認，起初她的媽媽還笑著否定，但當女友詢問：「妳認識約翰史密斯（John Smith）嗎？」，空氣瞬間凝結。

2人安靜了幾分鐘後，媽媽重新用冰冷的語氣開口：「妳和爸爸說了嗎？」，得到否定的答案後，她才終於承認，自己過去曾和丈夫有個短暫的「冷靜期」，這段期間她和前男友舊情復燃，之後又再回到了丈夫身邊。

當她發現自己懷孕時，推算時間認為孩子可能不是丈夫的，但她並沒有把這件事告訴任何人，就這樣隱瞞了30年時間；在通話的最後，她希望PO主女友也可以保守秘密。

如今，這份耶誕禮物對於女友來說實在太過沉重，讓她不知如何是好，而身為男友的PO主也對此感到震驚不已。