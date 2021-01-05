台中市富王鴨肉店2日辱罵一名熊貓外送員，遭網友撻伐。貼圖設計師沈培安靈機一動，將男店員的「嗆聲驚句」畫成Line貼圖，讓一票網友狂敲碗求上架，而沈培安稍早也於臉書表示，「一開始只是為了好玩，沒想到引起這麼大的轟動」，更透露該組貼圖已在送審階段。

貼圖設計師沈培安昨（4日）晚間在臉書《爆廢公社公開版》上傳一張「想紅的鴨肉哥哥」Line系列貼圖，貼圖主角是一隻穿著紅色衣服的鴨子，一臉跩樣，搭上富王鴨肉店店員的嗆聲驚句，包括「你態度很跩喔」、「毛長齊再來」、「沒被打過？」、「少幾個客人沒差，我很紅」等，沈培安卻表示，這系列貼圖暫無上架打算。

作者沈培安稍早於臉書透露Line貼圖送審最新進度。（圖／翻攝自臉書）

但貼文曝光短短2個小時，吸引1.4萬網友朝聖、迴響，紛紛敲碗求上架，「上架就買」、「可惡！想買」、「快上架喔！不然我要叫你媽媽來」、「根本神還原」。

沈培安稍早也於個人臉書指出，一開始是為了好玩，只花了15分鐘畫好就丟上臉書社團，沒想到引發這麼大的騷動，不少媒體跟朋友都持續地私訊「希望我上架，我就嘗試追加一些素材送審」，沈培安透露，這種爭議性的題材，依照過去的經驗，通常會被Line退件，但由於這次是屬原創動物鴨子，配合自己翻閱網路新聞所產生的靈感，「應該會有很大機會審核通過」。

沈培安說，若未來網友們覺得不妥，有下架需求，也會尊重多數人意見，「再次強調此貼圖無針對任何店家與個人」，純屬娛樂之用。

(中時新聞網)