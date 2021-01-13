加拿大的新冠肺炎疫情仍不斷惡化，讓當局政府祭出了百年來首次宵禁，禁止民眾在晚上8點到清晨5點外出。不過有一對夫妻為了出門，妻子竟在丈夫的脖子上套上項圈，牽著狗繩就出門趴趴走，儘管警方上前盤查，她仍堅稱自己是在「遛狗」，最後還是難逃被罰款的命運。

綜合外媒報導，加拿大魁北克省在本月9日正式實施宵禁政策，沒想到10日晚間9點多，警方就在社布魯克市（Sherbrooke）的街頭發現一對行跡詭異的違規夫妻，據警方發言人伊莎貝拉（Isabelle Gendron）透露，那名24歲的妻子竟把項圈套在40歲的丈夫脖子上，用牽繩拉著他四處遊蕩。

就算面對警方的盤查，妻子仍堅持自己沒有違反規範：「可以在住家範圍1公里內遛狗」，辯稱當時牽著狗繩拉著丈夫的行為就是在「遛狗」，不過警方當然不會接受這種荒唐的理由，夫妻2人分別被開出了1500加元（約新台幣3.3萬）的罰款。

伊莎貝拉指出，這對夫妻完全不配合警方，而且還囂張地說絕對不會去繳納罰單，但她也警告若對方持續不配合或是累犯的話，罰金最高可達6000加元（約新台幣13.1萬）。