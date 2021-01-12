天后王菲和前夫李亞鵬育有一女李嫣，身為星二代的她，一舉一動都備受關注，常在IG分享生活近況，卻被酸民攻擊炫富，一度將IG帳號內容清空，並從開新帳號，1個公開、另1個設為私人，近日有網友發現，她換了其中一個帳號大頭照，超齡打扮引熱議。

李嫣把原本把雙麻花辮的大頭照換掉，換成成熟風頭像，只見她頭髮染黑，並穿上黃色露肩長洋裝，緊身設計讓纖細身材曲線一覽無遺，擦上紅唇的她，擺出假裝遮眼睛的Pose，散發嫵媚小女人氣場，和實際年齡有差距，14歲看起來像24歲。

李嫣把大頭照換為成熟風。(圖／翻攝自東網)

不少人感嘆小女孩長大了，「身材是真的好」、「好看，就是太瘦了」、「眉眼和王菲越來越像了」，認為她之後也會和媽媽一樣是個美女，不過也有人認為她的打扮過於成熟，畢竟才14歲，穿太性感觀感不好。

其實，李嫣從小就對美妝、時尚很有興趣，9歲就曾在社群平台創立帳號，教大家模仿女明星自拍，大一點後她也會分享生活近況，但卻常收到不少酸言，讓她一度IG帳號內容清空，並在個人簡介上寫下：「進來前請收起偏見」。

(中時新聞網)