台灣男人對於「戴綠帽」非常敏感，畢竟誰都無法接受自己的妻子紅杏出牆，不過走在越南街頭，卻會發現當地男人不但不排斥，甚至對於「戴綠帽」情有獨鍾，事實上，綠帽對於越南人而言，顏色越深，說明帽子的主人地位越高、越有錢！

前往越南旅遊時，不但會看見為數眾多的越南男人戴著綠色帽子，就連路邊攤上也堆滿了各式綠帽販售，無論是步履蹣跚的老人，還是剛剛學步的孩子，戴綠帽儼然成了國民運動，尤其是像安全帽一樣的硬殼帽，據說是戰爭的產物，最為普遍。

然而為何當地人會對綠帽情有獨鍾？首先，越南過去一直是個戰事不斷的國家，打仗時更是少不了戴上綠色頭盔，防禦子彈擊中頭部，基於紀念或是精神象徵，這款綠帽長久以來深受越南男人喜愛。

其次，越南男人戴綠帽是為了突顯社會地位和財富，透過綠帽向外人展示自己家大業大、多子多孫，甚至有錢有勢、多妻。正因為如此，越南市場的綠帽子價格往往比其他帽子貴得多。

再者，在無數越南女人心目中，戴綠帽的男人就算不是保家衛國的功臣，也是功臣的崇拜者，因此備受當地女人愛戴。

至於為何實行一夫一妻制的越南，會有一夫多妻的現象出現，與過去不斷發生戰事，使得國內男女比例嚴重失衡有關，因此相關當局也就睜一隻眼閉一隻眼，不過越南男人要想享受齊人之福，還是要有豐厚的家產作為前提，至於老婆娶多了，是否應付得過來就各憑本事了。