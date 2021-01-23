性感女星熊熊（卓毓彤）以「國光女神」形象爆紅，也在一些綜藝節目中有亮眼表現，火辣外型和率真直爽的個性讓她圈粉無數，先前更因不雅影片外流飽受爭議，但她坦然面對又不畏異樣眼光讓不少人佩服；豈料，熊熊23日暴氣PO文槓上酸民，只因不斷收到惡意訊息詛咒，她自曝被霸凌9年讓粉絲超心疼。

熊熊時常透過社群平台和粉絲互動，挺過不雅影片風波還是堅持做自己，就算看到各種難聽話語也淡定接受，但今（23）日她突然在IG發長文，罕見動怒說出心裡話，「今天早上我收到了一個私訊，內容是：你怎麼還不去死？然後彤一個帳號又留言在我留言版寫：你怎麼還沒死」。

從她的字句中得知，有酸民屢屢發送惡意詛咒訊息給她，面對無理取鬧的人，熊熊對於公眾人物就得被大眾審視，提出自己的看法，「為什麼藝人就要活該被罵？我們是傷害你們了嗎？還是做了什麼天理難容的事情？」；她相當不解當藝人怎麼這麼難，難道生死都必須由粉絲或網友決定。

她也直接反擊那些詛咒訊息，表示自己會好好活著不用讓大家擔心，「想死你們自己可以去」，且自信地說，「可以不喜歡我我真的沒差，但不用特地跑來告知，不用把自己想的那麼重要」；許多粉絲也在底下留言力挺熊熊，「加油」、「支持妳」、「無法認同更多了」。

熊熊挺過不雅影片外流風波，目前依然活躍於主持和戲劇方面，而多才多藝的她，先前還開設音樂教室；她除了曾是國光女神，也獲得不少獎項，像是「2013FHM男人幫-百大性感美女最佳話題賞」、「2013年東森ETTODAY新宅男女神美胸女神獎」，在IG更有超過77萬粉絲追蹤支持。

(中時新聞網)