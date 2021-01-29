辣模雪碧擁有豔麗外型及魔鬼身材，加上大膽作風，被網友封為「情色教主」，不過日前坦承動過15次整型手術，花費將近500萬元，竟遭酸民留言砲轟，對此她則罕見動怒反擊：「我的人生，不是為了你們這些酸民的爛嘴而活」。

雪碧表示原先都不看新聞留言，沒想到一看才得知毒舌她的酸民如此多，但慶幸的是自己抗壓性極高，不會像許多明星難抵輿論壓力做傻事，面對網路霸凌，雪碧難掩怒火反擊：「我的人生不是為了你們這些酸民的爛嘴而活，你們不敢露臉，只會鍵盤批評人，只懂用外表評論人，只會為了酸而酸」，接著表示酸民若對她造口業，能藉此釋放壓力並增加樂趣，還能增加自己的曝光率，何嘗不也是善事一件。

本來都不看新聞留言的 半夜心血來潮，看了ㄧ下 原來討厭毒舌我的那麼多 看來我的抗壓性真的很大 難怪那麼多明星 因為輿論壓力自殺 放心我不會做傻事 因為我怕痛 哪天我掛了 還讓你們假掰的在那邊RIP 幫新聞賺點閱率 ...... 真是笑死 我... 由真雪碧 無雙ss 發佈於 2021年1月26日 星期二

此外，雪碧表示心情不會因此受影響，並強調「我會過的更好，讓喜歡我的人們開心，也讓你們看不順眼酸的更嚴重」，更藉由自己經歷呼籲所有人要正能量看待自己人生，對此網友也留言為她打氣：「天下什麼不多，見不得人好的酸民滿天下」、「沒必要去理會沒水準、文化層次低的酸民」、「開心做自己才是最重要的」。

日前，雪碧在yuotube頻道最新影片中，曝光進行微整的模樣，只見臉上各部位都被插針，嘴唇打玻尿酸時更是忍不住痛到狂叫，因此呼籲整型不是每個人都適合，要整之前一定要多諮詢醫生，此外也要考量經濟狀況再決定。

(中時新聞網)