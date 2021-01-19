衛生福利部桃園醫院院內新冠肺炎不斷擴大，中央流行疫情指揮中心今（19日）一口氣公佈4起本土病例，目前已累計9人染疫。沒想到隨後竟有民眾上網爆料，指稱一名女護理師為愛北上到部桃工作，借住男友家，卻因為接連爆出確診案例，遭男友家人趁其上班之際，將行李打包丟出家門，並要求分手，消息一出引爆網友怒火。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文爆料，指出身邊友人的兒子，其女友是一名護理師，從南部北上工作並暫住男友家，怎料部桃一再爆發院內感染，友人「為了顧及親友身家安全」，竟在她出門上班後，立刻將其行李收拾後丟出門，還用簡訊告知對方「好聚好散」。

貼文一出隨即引爆網友怒火，紛紛留言砲轟「他們以後就最好都不需要醫護人員」、「不管女生是不是醫護人員，正常人下班都幾點了，一個女孩子要去哪找地方住？」、「下班回家還要面對這種事，直接認清那家人是什麼德性」、「分手啦，這麼自私嫁了也不會幸福」。

不過也有人質疑貼文真實性，「覺得是創作文」、「怎麼突然刪了？該不會是友人腦羞」、「希望是假的，如果是真的，那只能說這家人沒下限」。