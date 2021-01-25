桃園爆發大規模居家隔離，與桃市關係緊密的台北市、新北市嚴陣以待。台北市副市長黃珊珊臉書PO出480字，強調「今天起進入另外一個警戒期」，希望大家都平安無事，天佑台灣！

「這一個星期過得驚心動魄」，部桃發生院內感染，並擴大至社區，地點雖在桃園，仍讓一日生活圈內的新北市、台北市如臨大敵。黃珊珊表示，部桃一口氣居家隔離5000人，「當然包括之前轉院到台北的病患及家屬，對我們也是一大挑戰」。

黃珊珊強調，只要有台北的居家隔離對象，都會依法匡列並追蹤管理，「從今天開始應該會進入另外一個警戒期」。

黃珊珊認為，如果部桃疫情無法控制，社區感染風險將會增加，甚至回到去年感控管制、經濟停滯的狀況；但她有信心，台灣已經很厲害了，「再忍受一些些不方便，我們一定可以挺過去的。」

她呼籲民眾做好自我管控，只要大家做好自身防護，就是保護自己與家人的安全，更是保護這個國家。在台北市民、市府同仁共同努力下，台北這一年來轉型改造市集攤商，做好萬全準備，等到疫情結束，開始報復性消費的時候，台北市集已改頭換面。

(中時新聞網)