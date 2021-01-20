不少人都習慣會定期以固定的號碼購買彩券，期望哪天可以實現一夜致富的夢想。加拿大有一名男子在20年前夢到一組數字後，每年都會用它們來購買彩券，但卻屢屢槓龜，沒想到最近他的妻子一買就中了6000萬加幣（約新台幣13億）的大獎！

"All the hardship is over now." https://t.co/udMXKO1ixe — CTV Toronto (@CTVToronto) January 18, 2021

根據《CTV》報導，57歲的普拉瓦圖多姆（Deng Pravatoudom）日前購買Lotto Max彩券，竟幸運奪下6000萬加幣的大獎，她在採訪中透露，其實她使用的號碼正是丈夫20年前夢裡出現的數字，不過一連幾十年的時間都沒有中過獎，沒想到她無心的一個舉動，竟然翻轉了一家人的人生。

開獎當天，普拉瓦圖多姆先到廟宇拜拜，再到購物中心打零工，接下來到銀行排隊，並把彩券交由丈夫保管、對獎，當她再次從銀行走出、回到車上，就被丈夫告知得獎的好消息，讓她瞬間激動地淚流滿面。

事實上，普拉瓦圖多姆和丈夫工作了40多年的時間，她卻在去年疫情期間遭到解雇，面臨失業危機，沒想到竟會得到這筆突如其來的意外之財，普拉瓦圖多姆透露，她和丈夫計畫要把獎金用於買房，並還清所有的帳單。

她還表示，自己也會更努力地幫助孩子生活，「無論他們想要什麼，我都可以幫他們，買車、買新衣服，比我以前無能為力的時候付出更多，盡力而為」；另外，她也打算買點鑽石犒賞自己。