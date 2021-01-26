《環時》引導印媒The Print報導，過去幾年，印度共和國日慶祝活動越來越隆重，但正處於新冠疫情大流行之際，今年閱兵式並不尋常。已有很多人表達不同意見，質疑此時舉行如此大規模遊行是否明智。但也有人認為，在印度面臨一個又一個危機──「鄰國侵略」和新冠疫情後，現在舉行閱兵式正是時候。

陸媒《環球時報》26日報導，中印第九輪軍長級會談25日凌晨才剛結束，多家印度媒體當天旋即爆出中印邊防部隊20日在錫金段納庫拉地區衝突，互有受傷消息。經查證是假消息，印度軍方隨後闢謠只是「小規模對峙」。大陸專家表示，印媒經常混淆視聽，長此以往損害的是自己聲譽和國家利益。法新社報導，印媒報導正值26日印度共和國日前夕，首都將有盛大閱兵式展示軍力，時機「恰如其分」。

《環時》報導，印中第九輪軍長級會談持續了約16個小時，於25日凌晨結束。不過，多家印度媒體卻在25日中午爆出「中印在邊境發生新衝突」消息。《今日印度》引述不具名消息來源稱，中印部隊20日在納庫拉地區衝突，原因是「解放軍巡邏隊企圖闖入納庫拉地區，但被印度士兵制止」、衝突「至少有20名中國士兵受傷」「僅有4名印度士兵受傷」。報導稱，納庫拉是印中去年5月衝突地點。

《環球時報》總編輯胡錫進稍晚在微博發文表示，據初步了解，印媒報導基本是假的。兩國前沿部隊時有小摩擦，但雙方肯定沒有發生印媒所說的那種規模的衝突。

25日下午，印度軍方也發布聲明稱：「1月20日，在錫金北部納庫拉地區發生了一場小規模對峙，當地指揮官按照既定協議解決了此次事件，請媒體不要進行誇大的、不符合事實的報導。」

25日當晚，中國國防部發布中印第九輪軍長級會談新聞稿。

《環時》稱，印度媒體爆出這樣消息，北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，印度媒體一向善於誇大包括解放軍在內的外軍傷亡數字，以展示所謂「印度軍方嚴陣以待，應對有餘」。長期以來，印媒不斷煽風點火，混淆視聽，到頭來損害的是自己的聲譽和國家利益。

英國廣播公司（BBC）分析稱，「一些印度前官員說，當邊境局勢如此動盪時，此類衝突無法避免。但是他們同意，談判需要繼續進行，因為兩國都不想發動戰爭──哪怕是一場有限戰爭。」

(中時 )