洛洛的微博發文充滿負面情緒。（截自微博）

華人重男輕女悲劇持續上演，大陸杭州一名年僅23歲的年輕女孩，在錢塘江落水而亡，父母向公司喊價要41萬元人民幣（約新台幣178萬元）賠償，給女孩弟弟當房子頭期款。公司追查才發現，月薪1萬出頭的女孩，每月要給家裡1萬元，早已被親情壓榨到絕望，甚至在微博寫下「親情對於我而言，只是負擔。」。

綜合陸媒報導，杭州23歲女孩洛洛遭親情壓榨的故事，近期引發熱議。她在杭州一家公司擔任總設計師，月薪上萬元，前途看好，但2019年10月卻死在錢塘江中，是意外或輕生無從考證。

洛洛任職的公司基於多年感情，給她父母6萬元慰問金，但其父母竟獅子大開口討41萬元（約新台幣178萬元），甚至不諱言這剛好就是兒子買房的頭期款。

公司張老闆選擇找電視節目，公開和解過程，只見洛洛父母在節目中悲痛陳述：「我的心頭肉，一條人命沒了，就值6萬塊錢嗎？」、「我很愛我的女兒」。

但卻被發現，他們不知道女兒過去3年在哪裡上班、工作內容是什麼，甚至不知道她住在哪裡，唯一清楚的是女兒每個月薪水有1萬多元。

洛洛的微博文章充滿負面情緒，曾寫道「我每天每天每天都很不快樂，還有人要來斥責我，你為什麼這麼悲觀，呵呵」、「你看吧，從來沒有人知道你活得有多辛苦，他們只care你有沒有聽話」。最後一條是2019年10月17日02:17寫下：「原來晚上的錢塘江這樣美」。

此事登上微博熱搜，不但網友熱議，連《央視新聞》也評論：「為人父母，便身擔重任，不該任性妄為。每個家庭雖能力不同，但不能以任何藉口，剝奪孩子應得的愛與尊重。」、「二胎時代，重男輕女、厚此薄彼，都將帶給孩子莫大的傷害。子女無法在愛和溫暖中平等地成長，是父母的失職；拒絕反省自身問題，更是為人父母的可悲！」。

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