英國有一名4歲女童，日前與家人至威爾斯巴里海灘散步時，意外發現地上有個腳印，父母仔細一看驚覺其外型並不尋常，遂與相關專家聯繫，才知道這竟是「2.2億年前恐龍腳印化石」，而古生物學館館長得知後，表示「這是有史以來，在海灘上發現的最好的標本」。

🦖 Canfod ôl troed deinosor newydd ar draeth yn ne Cymru 🦖 New dinosaur footprint discovered on south Wales beach! Bydd... 由 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - National Museum Cardiff 發佈於 2021年1月29日 星期五

根據《BBC》報導，女童懷爾德(Lily Wilder)日前與爸爸理查德(Richard)，至威爾斯巴里海灘(Barry beach)散步，沒想到走到一半時，她便喊著爸爸過去看，只見石頭上有一個三爪腳印，當下理查德覺得腳印相當特殊，便拍下照片，回家與妻子莎莉(Sally)分享。

Any link to the dinosaurs seen roaming around Newport recently? https://t.co/FblA3x1zjS — South Wales Argus (@southwalesargus) January 29, 2021

夫妻倆經過討論後，都覺得這腳印不尋常，便與專家聯繫，才知其為2.2億年前恐龍腳印化石。經過初步研究，恐龍品種目前尚未確認，不過依腳印化石長約10公分判斷，此應為身高75公分的小型恐龍留下的，且身材苗條，使用2隻後腳行走，並能敏捷地捕獵其他小動物和昆蟲。

待腳印化石取得威爾斯自然資源單位的特別許可後，將挖掘出來並運往加的夫國家博物館保存。對此，威爾斯國家博物館古生物學館長豪威爾斯(Cindy Howells)也忍不住驚呼，此為海灘上發現最好的標本，清晰的腳印能讓人類更了解恐龍腳掌的實際結構。而腳印化石發現地位於本德里克斯灣(Bendricks Bay)，過去也曾出現鱷魚類爬行動物的足跡化石。