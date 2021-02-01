每個人喝醉酒後都會產生不同的狀態，其中有一部分人經常在酒後做出一些無厘頭或脫序的事情，讓清醒後的自己相當後悔。印度一名男子日前喝醉酒後，竟跑到池塘邊撫摸鱷魚，還不斷喊牠「媽媽」， 5分鐘過後，這隻鱷魚似乎受不了男子的騷擾，逃跑回池水當中。

在被醉漢「騷擾」將近5分鐘後，鱷魚似乎受不了了，起身回到池塘當中。(影片來源/YouTube/Right Cards)

根據印度媒體報導，這起事件發生在古吉拉特邦巴羅達的一處城鎮卡爾詹，男子帕特爾（Pankaj Patel）在喝醉後竟跑到一處池塘旁邊，當時有一隻鱷魚正在岸上曬太陽，帕特爾不斷用手觸摸著牠的背部，還做出彎腰鞠躬的動作，似乎是將鱷魚認成了自己的母親，嘴裡念念有詞地說道：「我們應該在你的周圍擺上一束玫瑰花，請原諒我，母親大人。她來到這裡是為了下蛋，但人們總把這些蛋打破」。

旁邊的路人和朋友都因為害怕不敢輕易靠近，但仍想要用口頭勸說的方式，讓帕特爾遠離鱷魚，到安全一點的地方，不過就在這場鬧劇持續快要5分鐘的時候，鱷魚終於受不了帕特爾的瘋狂騷擾，緩慢地起身、潛入了池塘水中，逃離了現場。

印度女戰神Khodiyar Maa的形象大部分都是坐在珠光寶氣的鱷魚坐騎身上。(圖/達志影像)

這段影片曝光後在網路上引發熱議，當地的森林保護官馬哈拉傑（Kartik Maharaj）透露，他們已經依據《野生動物保護法（Wildlife Protection Act）》將帕特爾拘留並進行審問，而帕特爾則解釋，自己是因為夢到了印度女戰神Khodiyar Maa以後才會做出這一連串看似脫序的行為。據悉，這名印度女戰神被描繪出的形象，就是經常坐在珠光寶氣的鱷魚坐騎身上。