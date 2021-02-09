美國近日發生一起奇蹟般的事故！上周末一輛卡車行駛於離地21公尺的高架高速公路時，突然失控衝出護欄，直接往地面墜落，神奇的是卡車卻在空中翻轉一圈後以4輪著地，駕駛也幸運毫髮無傷，驚人的巧合令人難以置信。

卡車在空中轉了一圈竟以4輪著地，將所有傷害降到最低。(影片來源/YouTube/6abc Philadelphia/如遭刪除請見諒)

外媒《6abc ACTION NEWS》報導，根據美國威斯康辛州密爾瓦基警長辦公室所公布的報告顯示，上週六（6）上午10點左右，一名駕駛開著卡車行駛在離地21公尺高的高架路段。途中疑似撞到路邊的雪堆，導致整輛車失控翻越護欄，直接朝地面俯衝而下。

在這驚醒的時刻，卡車竟在空中翻轉一圈後奇蹟似的以4輪著地，讓所有傷害降到最低。等到救護人員抵達現場時也發現，駕駛意識非常清醒，除了受到驚嚇之外，幾乎毫髮無傷，但他們為了保險起見，還是將他送往附近的醫院檢查。

這段影片在網路上曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「天哪，好險他沒有落在其他車輛上面，很開心駕駛沒事」「幸好安全降落了」「這是神蹟了吧」。而密爾瓦基警長事後也呼籲民眾，當地近日降雪量大，民眾開車上路的時候務必要注意車子的狀況，以免再度發生意外。