談戀愛最怕遇到恐怖情人！國外一名女子最近剛和男友分手，因為擔心對方對她的車子動手腳，特別請師傅驗車。沒想到師傅果真的在車底找到一顆詭異的黑色圓盤，事後更發現這就是一個「追蹤器」。消息曝光後讓網友都嚇壞，湧入上千則留言大讚師傅救人一命！

根據外媒《7 NEWS》報導，一名修車師傅上周末在影音平台TIKTOK上傳一段影片，表示他最近接到一名女顧客的生意，對方稱自己最近剛和男友分手，對方的情緒反應讓她很不安，擔心他對她的車子做了什麼手腳，決定送進廠驗車。

修車師傅原本抱持著半信半疑的態度，結果一檢查真的在底盤找到一個奇怪的黑色圓型裝置。他取下後掃描上面的QR Code，發現這是一個用來追蹤包裹進度的定位裝置，沒想到竟被對方拿來當作跟蹤人的工具。

影片曝光後馬上吸引超過2百萬人觀看，雖然不曉得事情發展的後續，不少網友都對此感到擔憂，紛紛留言，「謝謝你沒有認為對方多慮，願意幫她檢查，你可能因此救了一條生命」、「我很高興你發現它，所有女人如果對前任產生安全疑慮，千萬別猶豫，自己安全的安全最重要」、「太可怕了！大家都要提高警覺才行」、「突然想驗車了…」。