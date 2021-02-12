唐代的古裝劇中，經常看到嬪妃在臉頰兩邊靠近嘴角的位置點2個紅點，據了解，這樣的妝容叫做「面厴」，除了是讓女子更加美麗的裝飾，實際上還是和皇上之間的神祕暗號，在夜裡侍寢有很大的作用。

唐代女子的化妝步驟大致分為敷鉛粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面厴、描斜紅、塗唇脂。而面厴點通常都是用胭脂點染，具體形狀則因時代各有不同，盛唐以前，一般都是如黃豆般的兩顆圓點；盛唐以後，面靨的範圍變大了，樣式也更加豐富，例如形狀像錢幣一樣的「錢點」、如杏桃的「杏厴」。更講究的還會在面厴的周圍，飾以各種花卉裝飾，俗稱「花厴」。

其實面厴這個妝容就是在模仿酒窩，古人覺得女子臉上有酒窩會使面部表情更生動，看起來更加活潑可愛，嫵媚動人。但事實上面厴在當時還有另一個特別功能，就是嬪妃和皇帝之間的「神祕暗號」。

根據史料記載，嬪妃在月事來的時候絕對不能侍寢，萬一讓皇帝「見血」，可能會影響國運，引來殺頭之罪，在難以啟齒的狀況下，嬪妃就會在臉上點上面厴，代表不能接駕，而負責管理的女史看到之後就不會在當晚將該名妃子的名字列出來。之後流傳到民間也意外成了女子流行的妝容，成了當代美麗的象徵。