西班牙考古團隊在2019年夏天時，在馬約卡島（Mallorca）附近海底發現一艘來自羅馬帝國時期的沉船，距今至少1800年，除了船體保存完整以外，最讓考古學家驚訝的是，船裡還有93個密封的雙耳陶罐，裡面裝有橄欖油、葡萄酒和特殊魚醬，竟全都完好如初，目前所有古物已被移至當地博物館保存。

Es tracta de la primera excavació arqueològica subaquàtica a #Mallorca coordinada per un equip d’arqueòlegs balears. Pel que fa a l'arquitectura naval, aquest derelicte és un dels millors conservats de tota la Mediterrània del baix imperi.

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根據外媒報導，馬約卡島理事會的聲明指出，2018年7月就曾有當地居民在海灘發現陶罐碎片，因為覺得碎片出現在這裡並不尋常，於是通報相關單位，馬約卡的文化部和考古學家立刻進行海底搜查，才發現了這艘千年沉船，也是「羅馬帝國在地中海保存最完好的遺骸之一」。

⚓️Avui hem presentat els resultats de l'excavació arqueològica subaquàtica al vaixell romà localitzat el passat estiu a Can Pastilla.

Hem recuperat i protegit un centenar d'àmfores que estan essent tractades x poder ser exposades al @MuseudeMallorca

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考古學家鑑定過後表示，這艘船應該是羅馬帝國時期的商船，推測是在公元三世紀中葉到晚期，從伊比利半島航向羅馬時沉沒，而且根據船上裝載的貨物狀況判斷，這艘船不是因為遇到暴風雨等極端氣候而沉沒，更可能是因為某種不明原因的進水，或船上人與人之間發生了劇烈的衝突而導致。

Segons les investigacions, el derelicte, datat de la segona meitat del segle III dC, transportava un carregament bastant heterogeni de productes com oli, vi i salses de peix. La nau hauria sortit d’algun port del sud de la península Ibèrica en direcció, molt probablement, a Roma pic.twitter.com/pjDIRVfTpy — CulturaMallorca (@culturamallorca) September 26, 2019

另外，沉船中最讓考古學家驚奇的發現就是93個密封的雙耳陶罐，裡面裝有葡萄酒、橄欖油和有著「羅馬版番茄醬」之稱的特殊魚醬「Garum」，這種魚醬是用大量的魚腸、鹽和香料混合後，再放到戶外乾燥數月，等到所有混和物發酵後，將液體過濾後製成，通常使用在燉菜料理；不過古船上的魚醬年代久遠，早就全都變成鹽結晶。