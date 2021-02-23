隨著攝影作品在藝術市場上逐漸受到青睞，不少人願意出高價收購，繼首幅超越100萬美元的照片，理查德·普林斯的攝影作品《無題（牛仔）》在2005年以124.8萬美元成交後，由德國藝術家古爾斯基拍攝的《萊茵河2號》拍賣出了433.85萬美元（約新台幣1.2億）的天價，刷新當年落槌的最高價紀錄。

《萊茵河2號》是古爾斯基（Andreas Gursky）攝於1999年的作品，當時他拍下的作品集共有6張照片，且都是描繪萊茵河的，而這張看似平淡無奇的萊茵河畔，深深吸引了他，畫面中可見，萊茵河在灰暗的天空下，貫穿整張照片，與天際線完美平行，底下綠草如茵。

但其實《萊茵河2號》並非照片起初的模樣，照片中原有的工廠和行人等無關因素，全經由後製修掉，直到畫面「具備了充足的蕭條感」，最終成為了抽象作品一樣的單純色塊。

雖說《萊茵河2號》只有灰暗天空、河流和綠色草地，畫面單調且平淡無奇，但在2011年佳士得的拍賣會上，《萊茵河2號》被以433.85萬美元（約新台幣1.2億）的天價賣出，刷新照片落槌的最高價紀錄，而佳士得對此幅作品的闡述是：「我們不是希望人們看完這張照片猜到這是萊茵河的哪塊區域，我們希望賞畫者可以欣賞這片柏拉圖式的水域」。

除了《萊茵河2號》之外，其他5張作品目前分別陳列在紐約現代藝術博物館、倫敦泰特現代美術館、慕尼黑現代美術館和美國格蘭斯通藝術博物館。

不過儘管《萊茵河2號》拍出了天價，但這紀錄隨即在2年後被澳洲攝影師彼得·里克（Peter Lik）以650萬美元（約新台幣1.8億）售出的攝影作品《幻影》所打破。