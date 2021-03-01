知名連鎖速食餐廳主打新鮮、健康的潛艇堡，卻有網友指控「吃到蛆！」返回餐廳投訴，只換來道歉和退錢，店長甚至問「要不要吃餅乾，可以送妳3片」。原PO既生氣又無奈，選擇上網公開，引起網友熱議。

「真的完全沒有胃口了欸！」原PO表示，日前她買了潛艇堡回家吃，由於平常習慣用筷子一片一片夾起來吃，當吃到第二片番茄時，感覺味道怪怪的，仔細一看裡面竟爬滿蛆，「還活跳跳的，要不是我這種吃法，應該全都吃下肚了吧！而且番茄兩面都有、很多。」

一開始，原PO打電話投訴，店家僅說會賠一份新的，直到她親自回去找店長理論，對方才願意退錢（144元）。店長坦承疏失，「我知道，我會跟廠商反映」，並有意贈送餅乾作為補償，原PO無言以對，「有點無語也拿了錢，但不好意思我真的吃不下去。」她事後向官網客訴，希望總公司能給予回應。

照片曝光後，網友紛紛噁爆，「也太多隻了吧」、「超噁，賠我100個我也不吃」、「如果你像吃漢堡那樣吃潛艇堡，根本不會發現」、「太可怕了」。

(中時新聞網)