32歲日本桌球天后福原愛的婚變風波最近持續不斷，先前她發聲明，澄清拋家到日本密會的男友人不僅是她心靈上的支柱，也是因為福原愛最近忙開公司，需要找人諮詢，才會找朋友約出來討論。外界好奇福原愛著手經營的新事業究竟為何？日媒報導，她本來打算要開一家幼兒園，如今婚變纏身，計畫恐被影響。

福原愛今年初離開丈夫江宏傑和一雙兒女受徵召回日本為奧運做準備，她手上婚戒不僅消失，更在訪談節目中坦言有回日本生活打算，江宏傑則表示夫妻倆確實有為孩子教育討論的必要，但還沒跟太太談過此事，兩人之後會開會決定，未料周刊之後接連爆出震撼彈，直指福原愛已在1月提出離婚。

2月福原愛發聲明，宣布和小學同學在年初成立新公司，名稱為「omusubi」，有御飯糰、結、團的意思，她表示過去打桌球時都吃媽媽做的飯糰果腹，吃到飯糰會給人一股想努力的衝勁，又因飯糰是一粒粒米做成，暗示大家一起團結開公司，就能集合眾人之力做大事情，開啟有意義的人生。

今《東京體育報》報導，福原愛所開公司內容除了管理運動員和舉辦賽事外，她也正計畫經營一家幼兒園，也已似乎著手申請許可證，先前她發布的聲明表示：「希望有更多時間思考自己的未來和下一代兒童的未來」，便暗示有意開設托兒所，幫助雙薪家庭或更多媽媽減輕負擔，然而如今福原愛深陷外遇疑雲，是否因形象受損導致計畫暫緩實行，還有待觀察。

(中時新聞網)