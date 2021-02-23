澳洲考古學家日前發現當地最古老的壁畫，時間可追溯至1萬7千多年前，團隊也在22日將相關研究刊登在網路期刊上。最讓人驚喜的是，人們可以從其中一幅巨型袋鼠圖，一窺萬年前史前生物的真實面貌。

Australian scientists find the country's oldest known rock art - a 17,300-year-old painting of a kangaroo 🦘🎨🖌️https://t.co/rJhmUoyuv2 — BBC News (UK) (@BBCNews) February 23, 2021

根據《布里斯本時報》報導，22日刊載在《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）期刊中的研究顯示，有考古團隊在澳洲金伯利地區的東北部發現了古老壁畫，經過放射性碳定年法對現場的蜂巢驗證，此處壁畫距今約1萬3000至1萬7000年前，是當地目前最古老的壁畫遺跡。

A painting of a kangaroo in Western Australia is the oldest known rock art in the country, according to scientists, who say radiocarbon-dating analysis shows it was created more than 17,000 years ago. https://t.co/XTO5IDbFqk — CNN International (@cnni) February 23, 2021

其中一幅繪於紅岩上的2公尺袋鼠圖也引起各界關注，西澳大學考古專家奧斯曼（Sven Ouzman）表示，這幅袋鼠壁畫和先前在東南亞島嶼上發現的4萬年前岩畫有些相似，很有可能存在某種關聯，同時也認為澳洲應該還有其他更古老的藝術作品尚未被發掘。

當地本來就以原住民岩畫聞名，原住民主席伯奇（Cissy Gore-Birch）就透露，這些壁畫對原住民和澳洲人都很有意義，也是當地歷史的一部分，最重要的事情就是要將祖先的故事和知識傳承下去。

研究中也指出，未來考古研究人員將制訂金伯利地區原住民壁畫的時間線，也會蒐集更多的蜂巢遺跡來確定先後順序，希望能進一步推測出古代澳洲人的生活、藝術發展。