許多人閒暇之餘會到寺廟走走，不過日前就有一位女網友赫然發現，廟前的半月池上頭，竟然綁著一排排的白色細線，讓她不禁好奇究竟有何用途？畫面曝光後，隨即引起眾人熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張淡水鄞山寺前所拍的照片，畫面中可見，廟前半月池上頭，綁著成排的白色細線，橫貫整座池面，讓她不禁好奇詢問老公「一條條的線是什麼？」不料卻遭到對方吐槽「那是常識好嘛」，讓她相當狐疑，於是PO網考考大家，「這一般人根本不會知道吧？有人知道那是什麼嗎？讓我知道我並不孤單」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直呼是第一次看到，紛紛歪樓猜測背後用途，「怕人摔下去的隱形欄杆」、「這是許願用的，丟硬幣沒碰到線的話會實現願望」、「用衣架對折可以滑到對面」、「這是培訓魚魚新技能用的，這年頭沒點魚躍龍門的才藝，如何在這麼大的池子生存」、「那是走鋼索用的喔，每3個小時會表演一次」。

不過也有內行人吐露正解，「防止飛禽抓魚的」、「防小鳥吃魚的，跟魚網掛著捕賽鴿一樣原理吧」、「防鳥繩，線很細，鳥會看不到，只要鳥飛靠近想吃魚就會被線絆到，然後可能慘摔到水裡」、「防鳥，跟養蝦池一樣，都會綁上尼龍繩防止水鳥抓魚」、「好像是防止鳥衝下來吃魚的吧，或是防人家釣魚」。