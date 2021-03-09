鳥類通常有著優雅、敏捷的形象，然而在紐西蘭的一場直播中，一隻笨拙信天翁可能打破了眾人對於鳥類的幻想！當時這隻信天翁正準備從空中著陸，帶點食物給自己的孩子吃，豈料牠竟沒有抓好距離，在落地的瞬間就立刻摔個狗吃屎，好一陣子才終於掙扎起身，並害羞地走出鏡頭。

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Flying for the albatross is mainly effortless, landing can be a little bit harder. #RoyalCam chick had a front row seat to a ‘how not to land’ lesson.



Lucky for the somersaulting alby, recovery was quick and only the chick was watching!!https://t.co/9A481yiiom pic.twitter.com/WsPGdxsu1g — RoyalAlbatrossCam (@RoyAlbatrossCam) March 6, 2021

根據《CNN》報導，美國紐約康乃爾大學（Cornell University）其下的鳥類學研究室自2016年開始，在紐西蘭南島的但尼汀（Dunedin）泰厄羅阿角（Taiaroa Head）設立了觀察皇家信天翁（Royal Albatross）的直播攝影機。

日前一隻成年的信天翁準備著陸，餵食自己的孩子，沒想到卻沒有抓準距離，一降落就立刻面部朝地摔倒，牠維持著「倒立」的姿勢，在草地上不斷踢腿掙扎，好一會兒才終於順利起身，最後有些尷尬害羞地緩慢走離鏡頭。

這段畫面在經過剪輯後被分享到推特上，很快就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過22萬，不少人都覺得相當搞笑且可愛，紛紛留言：「信天翁難道不要面子的嗎？」、「牠恢復鎮靜地走開了，好像什麼都沒有發生一樣」、「沒事的，只有一隻雛鳥看到而已」、「我笑出來會很壞嗎？希望牠沒事」。

對此，紐西蘭環保局（New Zealand Department of Conservation；DOC）表示，皇家信天翁是世界上最大的海鳥，牠們展開雙翼可以超過3公尺長，通常被稱作「優美的巨人（Graceful Giant）」。

不過英國皇家鳥類保護協會（Royal Society for the Protection of Birds）的信天翁特別工作組負責人羅里（Rory Crawford）指出，信天翁具有出色的身體構造，專門為了海上飛行，讓牠們可以張開翅膀在海上騰飛數小時，但牠們的著陸能力卻不強，「這隻鳥可能誤判了風，或是突然有陣陣風」。