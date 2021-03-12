蔡凡熙飾演寵物溝通師，和貓咪「等等」互動逗趣。（粘耿豪攝）

寵物溝通師職人劇《都嘛是你的毛》12日舉行首映記者會，主演蔡凡熙、魏蔓、辛樂兒、劉亮佐、龍語申、陳怡叡、黃迪揚及動物演員狗狗小傑，幕後功臣動物訓練師Miki、動物溝通師春花媽，主題曲演唱歌手PiA，以及為狗狗小傑配音的童星白潤音出席。飾演寵物溝通師的蔡凡熙，爆料貓咪「等等」常常拍到厭煩，有次戶外拍戲，「等等」還遠端連線春花媽，告狀「為什麼在這麼熱地方拍戲！」

蔡凡熙說，「等等」不常出門，那場戲剛好去市政府取景，他抱著「等等」時感覺他一直扭，工作人員用最快速度拍完，才剛上車休息，春花媽就打電話給「等等」主人，傳達「等等」抱怨消息；飾演獸醫的魏蔓笑說，因為拍戲要換鏡位，需重複很多次，「等等」還會跟春花媽說「做一次就好，為什麼一直重複，演員很笨！」黃迪揚也爆料，「等等」等戲空檔還會跑去坐導演椅子，這對演員來說是禁忌。

開拍前「等等」赴蔡凡熙家住3天，起初「等等」都躲在沙發下，後來越來越熟，「等等」還會睡在他頭上，第3天時跟「等等」玩時不小心被抓臉。魏蔓則說也被「等等」抓過臉，因為她一直吹「等等」的屁股要他轉過身，就被「等等」貓爪伺候，幸好都沒抓太深「他知道我要上戲」。戲裡蔡凡熙和「等等」常泡在一起看貓咪A片，畫面上貓咪穿女僕，露出粉色肉墊萌翻天，不過「等等」興趣缺缺，倒是蔡凡熙覺得可愛，看得很爽。

面對貓主子難伺候，蔡凡熙透露，「等等」看到別寵物也會生氣，要讓他吹冷氣、吃東西或睡覺，等他心情好在拍。原名陳禕倫的龍語申，戲裡飾演健身教練，舉「小傑」做深蹲，來來回回蹲超過100次，累到口齒不清「鬼打牆」，也笑虧主人很壞「他戲裡31公斤，現在28公斤」，不過主人有澄清原本33公斤，拍戲已經瘦2公斤。

戲裡蔡凡熙追求女神魏蔓未得青睞，戲外魏蔓透露目前單身，面對媒體猛攻，蔡凡熙英雄救美跳出幫魏蔓解圍，自招現在也單身，不過有聊天對象，如果被拍到就會承認。不過被問到對象外型、年紀等等，蔡凡熙又突然止住不敢多說，只說對方是理想型，懇求「如果真的在一起，再跟大家講，沒追成會很糗」。《都嘛是你的毛》12日起每週五晚上8點於Hami Video及MOD首播。

魏蔓飾演美女獸醫。（粘耿豪攝）

辛樂兒戲裡心儀蔡凡熙。（粘耿豪攝）

陳禕倫改名龍語申重新出發。（粘耿豪攝）

劉亮佐歷經老婆趙小僑小產後，12日首度後面出席《都嘛是你的毛》首映記者會。（粘耿豪攝）

童星白潤音《都嘛是你的毛》替動物演員小傑配音。（粘耿豪攝）

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