台灣社會重視文憑，大學更被視為是人生轉捩點，就讀科系攸關未來人生動向和薪水多寡，就有網友好奇，「數學系到底能幹嘛？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後吃香關鍵。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，一間學校頂多幾個數學老師，除了推導一些定理證明，到底有什麼特別用處？畢竟真的用的到的數學，其它理工科系大學也會教，讓他不禁好奇「這個系我除了想到數學老師之外，到底還能幹嘛？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「純數學真的不能幹嘛，把數學應用在其他領域才有搞頭」、「精算師沒聽過喔，加油好嗎」、「精算師很多是數學系的」「學者理論的科系差不多都這樣，大部份都是之後要再點技能，數學系還算好轉職的系了」、「數學系裡面只有非常少的一小撮人會成為數學工作者，絕大多數人會去做其他工程相關的工作」。

不過也有過來人點出背後吃香關鍵「數學系讀得好，跨考理工任何科系都輕鬆」、「數學系讀的好，哪個理科有難度的？轉資工根本香到爆，程式要寫得好，數學是關鍵」、「跨修工學院科系，數學系萬用好不好，以前沒有不分系的年代，數學系就是理工學院裡的不分系」。