泰國一名家境貧窮的女子在今年1月，以70泰銖（約新台幣69元）的價格，於當地市場購買了海螺，沒想到料理後，一口咬下卻咬到堅硬的異物，吐出一看竟然是一顆價值逾400萬的橘色珍珠，讓她又驚又喜，不過因為擔心店家得知消息後會來討回去，全家都默默保守秘密，直到近日因為需要籌措家人的醫療費用，才公開透露準備出售。

Menemukannya sejak 30 Januari, Kodchakorn Tantiwiwatkul kini berniat menjualnya demi membantu pengobatan orangtuanya. https://t.co/j0qMXiDkME — Kompas.com (@kompascom) March 25, 2021

根據英國《每日郵報》報導，泰國一名女子蔻查孔恩（Kodchakorn Tantiwiwatkul）今年1月30日以70泰銖在沙敦府購買海螺，沒想到料理時卻在貝殼中發現一顆橘色的圓形物體，她原本以為只是一顆石頭，後來才驚覺這是一顆直徑1.5公分、重約6公克的「美樂珠」。

蔻查孔恩表示，因為擔心消息洩漏，手上這顆價值連城的美樂珠會被店家討回去，因此全家一致達成決議，暫時保守住秘密，直到母親因為罹癌，急需用錢，且醫療費用上看100萬泰銖（約新台幣98.2萬元），才放出風聲準備出售這顆保守估計價值4百萬新台幣的美樂珠；蔻查孔恩的父親也語重心長的說，「這顆美樂珠是我們全家的唯一希望」。

無獨有偶，今年1月泰國有一位37歲漁夫和家人相偕到海邊撿貝殼，意外發現一顆美樂珠，消息傳開後吸引3位富豪競標，最高開價新台幣955萬；上個月也有一位卡車司機花了50泰銖買海螺回家料理，豈料兒子吃到一半，發現嘴裡有異物，隨即吐了出來，後來經鑑定，原來是顆稀有的美樂珠，價值新台幣765萬。

事實上，美樂珠僅能仰賴自然採收，無法人工養殖，且從海螺中發現的機率僅幾千分之一，數量極其稀少，拍賣市場也不常見，因此每每都能拍出令人咋舌的天價。