隨著科技進步，不少電器設備推陳出新，功能也越來越發達，相較於烘碗機普遍存在於每戶家庭，台灣人的家裡似乎普遍不使用方便一次清洗大量碗盤的洗碗機，對此就有網友不禁好奇，「洗碗機到底洗不洗得乾淨？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，想購入一台洗碗機給母親，但一台動輒好幾萬，「而且不知道到底洗不洗得乾淨，有些很油或是很頑強的菜渣，怕還是要用手搓才會乾淨？有人可以給我建議嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「長輩可能無法習慣洗碗機」、「如果你相信洗衣機，那你就會相信洗碗機」、「你們家有空間可以裝洗碗機嗎？櫥櫃還有空位？」、「你說都手刷了，幹嘛還用洗碗機」。

不過也有過來人解釋，不少人都誤會洗碗機的功用，並以「洗油不洗垢」5字總結，直言「放進洗碗機之前，要先自己手動抹過一遍」、「洗油不洗垢，菜渣沖不掉還是要手洗」、「用了2年的經驗分享，可以洗得乾淨，但一些渣渣絕對要先手刷」、「它厲害的地方是幫你處理油，超油的碗盤都可以處理到波亮」、「營業的也是手嚕過才進」。