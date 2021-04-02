清明連假不少人返鄉掃墓、祭祖，不過日前就有網友透露，曾分了一些祭拜過阿嬤的供品給閨密，但對方在不知情的情況下吃完後卻狂拉肚子，讓她十分愧疚。不過命理老師周映君則表示，這多半是心理因素造成，除非是「八字全陰」的人，才有可能比較會出現不舒服的症狀。

原PO日前在臉書社團《靈異公社》PO文透露，自己的閨密曾說過因為命格（貴）重，有五兩八，「不能吃喪家的食物，最好也不要經過辦喪事的人家，很容易會沖剋到」。

不過有一年清明節，原PO買了不少水果到靈骨塔祭拜阿嬤，因為自己也吃不完，就分給閨密，沒想到對方不久後便來電稱吃完後拉了好幾次肚子，原PO這才說水果有拜過亡者，閨密聽聞後氣急敗壞直呼「我不是告訴過妳，我不能吃喪家的食物嗎？真的會被妳害死耶！」

事後原PO去找閨密時，對方還臭著一張臉，她只能一直道歉，並直言「原來真的有命格貴重這一回事…我默默地印證了」；閨密甚至餘悸猶存表示，吃止瀉藥也沒有用，一直到肚子排空之後才停止。

其實「拜拜供品能不能吃」的說法眾說紛紜，不過命理老師周映君在節目上就強調，沒有不能吃這種事，部分民眾吃了供品，如果會覺得不舒服，通常是心理因素所致，除非是八字全陰的人，才比較容易出現身體不舒服的狀況，「但我知道的是會吐，不是會拉」。