這一隻貓有佛緣！日本一名攝影師日前在路上，看到一尊巨大的佛像手裡，竟躺臥著一隻橘貓，看起來像在修行一樣，而貓與莊嚴佛祖在一起的照片曝光後，不僅毫無違和感且很溫馨，PO文獲得32萬人按讚，直呼「這一隻貓可能是佛祖的化身」。

日本攝影師@nori22經常在街頭，捕捉貓咪的身影，今年3月他發現一尊釋迦牟尼佛像的手掌中，竟躺臥著一隻橘貓，長相還非常老成，只見佛祖像非常莊嚴，雙手合起垂放在腿上，而兩掌正好圍成一個圈，裡面的空間恰好能容下一隻貓咪，讓肅穆的佛像秒像貓奴。

有趣的組合也讓網友表示「這一隻貓應該很有靈性」、「橘貓：人家也在修行」、「佛祖收服這一隻小妖精了嗎？」、「難怪人家都說九命怪貓，或許佛祖跟貓很早就認識了」。而@nori22先前還捕捉到黑貓參拜的畫面，更獲得668萬觀看次數。

照片中，黑貓先是聞了聞繩鈴，隨後竟站起身並攀在賽錢箱，前肢像合十一樣，拉著了繩鈴的粗繩，彷彿正在像神明祈福，之後還晃動繩鈴，但由於他的力氣太小，因此並未發出聲音，但模樣像是人類在求平安，讓不少人驚呼不可思議。