人們對於未知的世界既恐懼又好奇，尤其是人死後又會是什麼情景？對此，國外就有一名女網友自曝瀕死經驗，直言因為罹患罕見疾病，有過3次心臟跳停的經驗，並形容「死後」感受到時間過得異常緩慢，且當下的感覺既平靜又神奇。

抖音用戶波以耳（Rachel Boyle）日前拍影片透露，因為罹患罕見的「上心室心律不整」心臟病（Supra-ventricular Tachycardia，SVT），她表示，有次發作「感覺心率快到每分鐘230次」，身體明顯無法承受，好幾次因此昏倒，甚至心臟還曾停止跳動過3次。

她接著指出，當心臟停止後，她明顯感受到自己從原本的肉體被抽離出來，時間瞬間過得非常緩慢，除了看到自己和一道極亮的白光之外，其餘什麼都看不到。

波以耳表示，當她「死而復生」後將這件事告訴身邊親友，不過大家都覺得她瘋了，一致認為是藥物產生的副作用，或是因為缺氧導致的幻覺，但是她堅信自己確實「死過3次」，而且死後的感覺特別平靜和神奇，並強調無論如何「我全部都經歷過了…我發誓我沒有說謊」。