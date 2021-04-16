台灣去年出生數少於死亡數，進入「生不如死」的時代，人口正式負成長。台灣社會調查所今公布台閩地區婚育調查，發現已婚男性不生小孩主要的考量是買房、擔心無法負擔費用，女性則是因為重視生活自在而不想生。前衛生署長楊志良認為，政府應該效法歐洲國家，提高稅收，由政府負擔教育支出，來達到催生的效果。

少子化已成為國安議題，台灣社會調查所3月下旬針對台閩地區年滿20歲至39歲的民眾進行電話訪問調查，共完成有效訪談1068人。總經理李正言表示，此次的調查共分成3個面向，分別是已婚者的生育、未婚者的結婚與生育、以及不婚的原因。

楊志良表示，此次的調查的已婚者當中，有77.56％有小孩，22.44％無小孩。其中生過1個小孩者僅12.83％願意再生第2胎，87.17％不願再生，而有2個小孩者則100％不願意再生。

在已婚但沒小孩的民眾中，有54.43％不願意生小孩，45.47％願意生小孩。在不願意生小孩者當中，女性的比例比男性高，達72.22％，男性則是39.53％。

若探討已婚但不生小孩的原因，男性有27.91％是因為沒房而不願生，30.23％是因為無法負擔費用而不願生，46.51％是期待生活自在，顯示多數都是和經濟因素有關。女性在經濟因素的考量較低，但高達50％期待活得自在而不想生，亦有53.85％女性不生是因為其他因素，研判應為育齡問題。

在未婚者方面，有70.39％民眾有結婚意願，29.61％不婚。想婚的男性多於比女性，分別是71.39％及69.25％。婚後有意願生小孩有62.5％，男性為65.07％，女性則是59.48％。未婚者婚後不生的原因中，男性和女性最擔心無法負擔費用，但男性第2擔心的是沒房，女性則是期待生活自在。

楊志良引述過去資料指出，瑞典、法國皆為社會福利國家，民眾繳的稅多，但政府卻負擔絕大部分教育支出，當地民眾教育經費佔個人私有財產的比例為個位數，但台灣卻是過半。政府應效法歐洲國家，提高稅收，將其用在養孩子的相關補助上，進而達到催生的目的。

(中時 )