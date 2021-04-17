一張風景照竟能救人！美國一名登山客日前在洛杉磯國家森林迷路，期間趁手機沒電前，他趕緊拍下附近的風景照並傳給友人，但光憑一張照片，其實非常難找人，豈料一名業餘無線電操作員竟神出可能的座標位置，順利找到登山客。

A photo of Rene Compean’s feet dangling over a bed of rocks was enough for a complete stranger on Twitter to help... 由 The New York Times 發佈於 2021年4月15日 星期四

根據《紐約時報》報導，46歲的康潘(Rene Compean)12日至洛杉磯國家森林(ANF)攀登聖蓋博山(San Gabriel Mountains)，當時他坐在懸崖邊並拍腳下的美景，不料之後他竟不小心迷路，而且手機也快沒電，他趕緊將照片傳給朋友求救，對方連繫不到康潘後，便於傍晚6時左右向警方報案。

但由於康潘並未開啟手機的定位功能，因此根本無法得知他的位置，警方光憑一張照片，根本無法得知登山客的所在位置，只好公布康潘拍的照片，求助於社會大眾，隔天一名業餘無線電操作員班傑明(Benjamin Kuo)看見照片後，馬上找出可能的拍攝地點，並將座標與衛星照片提供給當局。

警方靠著有效線索，順利找到康潘，他的身體虛弱且有脫水狀況，腿部有幾處被劃傷，但並無大礙，獲救後他頻頻向班傑明表達感謝，並承諾以後一定會開手機定位功能。而班傑明則表示「我有一個奇怪的嗜好，就是喜歡看照片，並搞清楚照片的拍攝地點在哪」，沒想到這個嗜好竟能救人一命，也讓他感到非常開心。

洛杉磯郡警長辦公室發言人吉爾伯特(John Gilbert)對此表示，康潘下車後步行約5英里後，走到較陡峭、崎嶇的區域時，不小心偏離主要道路而迷路，此路段只適合經驗豐富且裝備齊全的登山客，並坦言能夠如此迅速找到康潘非常開心，而利用照片找到迷路者，是他們團隊首次遇到的案例。