經濟不景氣，許多離鄉背景的學生或是上班族，都希望找到CP質高的租屋處，日前就有眼尖的網友發現，在寸土寸金的台北市，竟然有月租一千元的雅房出租，不僅限女大生承租，還有額外的「生活費」可領，遠低於行情的價格讓外界不免擔心房東居心叵測，不過就有知情網友揭曉背後真相，直言「不是包養！」

原PO日前在《Dcard》PO出詭異的租屋資訊，內容顯示一間位於台北市的5坪雅房，月租金只要1000元，不僅提供齊全的家具，還包三餐，甚至額外給予5000至10000元的生活費，「讓來台北讀書的年輕人無後顧之憂」，不過劉姓女房東也強調，「希望找到喜歡小孩子、重視個人衛生、個性開朗好相處的大學女生」，詳細內容則在電話中細談。

貼文一出隨即掀起熱議，不少網友認為即便租屋資訊上的房東身分顯示為女性，但不禁懷疑是男性偽裝而成，實則是包養訊息，「大膽猜測劉小姐有喉結！」、「劉小姐可能當過兵」。

不過也有人認為，每個月生活費5000至10000元不太可能是包養，應該是希望找個保姆或是伴讀，「是找保姆吧？我有聽過找家教，用住宿抵家教費的，而且小孩還隨時找得到老師」、「光是喜歡小孩就跟包養看起來無關，更何況還給那麼低的生活費」、「第一直覺是要找保姆，而且算一算確實比請一般保姆便宜」、「感覺是想找業餘的年輕女生當幫手而已，一般保姆沒這麼便宜而且要證照的，她要找沒證照的當然不能明講」。

一名自稱連絡過屋主的女網友則出面澄清，直言與包養無關，「我打過電話給對方，確實是要協助照顧小孩。他們算是單親，對人很好，只是我想過自己的生活，所以沒有去」。