中美洲國家哥斯大黎加一戶民宅的監視器，日前捕捉到讓人毛骨悚然的畫面，只見天色逐漸昏暗後，有一個詭異的身影從路邊陰影處現身，就連附近的狗狗見狀也不斷衝上前吠叫，15秒驚悚片段曝光後引爆網友熱議。

根據《每日星報》報導，哥斯大黎加當地一戶民宅的監視器，日前清楚拍下一個詭異的黑色身影，只見該生物的四肢以90度的詭異姿勢，向下彎曲，並且朝著監視器方向不斷逼近，民宅附近的狗群見狀也不斷上前猛吠，試圖將該生物逼退，但對方絲毫不懼狗狗的威脅，不斷前進。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，不少人議論紛紛，好奇該生物究竟是人還是鬼，紛紛留言回應「不管那是什麼，都讓人感到毛骨悚然」、「如果不是那條奇怪的腿，我會以為這是人類」；不過也有人認為，畫面可能經過人為的後製偽造，或僅僅是無聊人士以四肢著地的方式裝神弄鬼，「那個人可能對用2隻腳走路感到不滿」、「大概是嗑藥了吧」。

這類詭異情事其實不少，過去也曾有網友在瀏覽Google街景圖時，意外在一處公路旁的森林中發現一抹詭異的黑影，沒想到影像放大一看竟然是一個全身長毛的生物，且四肢清晰可見，直盯著鏡頭，模樣像極了傳說中的「大腳怪」（Bigfoot），但也有人不以為然，甚至質疑影片真實性。