漫威電影中，好萊塢男星小勞勃道尼飾演的「鋼鐵人」在《復仇者聯盟4：終局之戰》中壯烈犧牲，不過當外界認為，鋼鐵人只存在於大螢幕時，英國軍事工業公司「重力工業」（Gravity Industries）與英國皇家海軍近日一同展示最新研發的重力噴氣式飛行裝，身穿噴射裝的軍人不但可以從快艇上起飛，並迅速追趕、降落至前方軍艦的甲板上，猶如鋼鐵人翻版，而這項技術的誕生，使得科幻電影的場景不再遙不可及。

根據《Business Insider》報導，英國海軍一直在測試「噴氣式飛行裝」的實用性，期望能像鋼鐵人一樣在水面上飛行，並且迅速登船。根據重力工業最新公布的影片中可見，一名穿著噴氣式飛行裝的軍人從移動中的快艇上飛起，並順利降落在巡邏艦塔馬號（HMS Tamar）的甲板上。

研發單位表示，噴氣式飛行裝的主要推力在背上，加上4具小型噴射引擎做為輔助，能調整飛行方向。此外，該款裝備最高飛行時速可達每小時128公里，還可爬升到3600多公尺高空，主要可用在突擊作戰或是海上救援，英國慈善救援組織去年也應用於山區救援，測試救護人員是否可以憑著噴射飛行裝，直接飛行到難以到達的地點，提升山難者的生存機會。

不過報導指出，雖然噴氣式飛行裝的試驗相當成功，但目前英國軍方尚未確認是否採購這項技術，合作測試仍是評估的一部份。