美國肯塔基州一名槍械迷上月初帶著Serbu牌的RN-50步槍，來到野外進行試射，沒想到扣下扳機後，槍枝瞬間在眼前爆炸，他不但被當場炸飛，一度失去視力，脖子甚至被長達1英吋（2.54公分）的子彈碎片劃開噴血，駭人過程全被攝影機給捕捉下來。

綜合外媒報導，槍械迷史考特（Scott）當時手持RN-50步槍，對著老舊的消防栓開火，不料步槍卻瞬間爆炸，他被當場噴飛，不僅眼眶3處骨折、鼻子斷裂，碎裂的子彈碎片甚至劃穿他的頸靜脈，在右肺刺穿一個洞。

史考特事後餘悸猶存的表示，當下他腦袋一片空白，完全不知道發生什麼事，「我完全看不見，就像被揍了一拳，立刻往後倒」。

史考特在自己經營的YouTube頻道「肯塔基彈道學」（Kentucky Ballistics）上表示，自己住院8天，接受無數次的手術和大量輸血，如今情況好轉，視力也可望完全恢復。

但他強調，事發當天，步槍功能一切正常，過去也使用了很長時間，期間都沒發生問題，唯獨當時使用的「白朗寧機關槍脫殼穿甲彈」（50 BMG SLAP）確實不太對勁，那些子彈不只罕見也十分老舊，一顆就要價約100美元（約2800元新台幣），如今已經停產，「實際上，你永遠也無法知道它們經手每一任買家的過程中經歷了什麼情況」。