網路上日前瘋傳一張小鼬鼠騎啄木鳥飛翔的照片，由於畫面相當溫馨，乍看之下像是兩個小傢伙準備展開一場熱血冒險，掀起網友廣大迴響，但隨即遭到攝影師淡定打臉，直言眼前這一幕是活生生的「食物鏈」，啄木鳥背上有隻想要獵食牠的鼬鼠，而牠正想盡辦法試圖逃出生天。

事實上，這組照片在網路上流傳已久，英國業餘攝影師馬汀（Martin Le-May）當時和老婆正在倫敦東部的公園裡散步，無意間拍到一隻綠色啄木鳥背上載著小鼬鼠飛翔的稀奇畫面，這一幕讓人不禁聯想到迪士尼動畫電影中，不少動物即便來自於不同物種，但同樣有著堅忍不拔的友情。

畫面曝光後網友紛紛留言直呼「現在覺得原來卡通演的都是真的」、「太可愛了」。不過事實總是殘酷的，馬汀隨即淡定公布真相，直言這隻小鼬鼠正在獵捕啄木鳥，而這幕小鼬鼠騎啄木鳥飛翔的魔幻景象，只是啄木鳥奮力求生的逃脫畫面，馬汀接著也捕捉到啄木鳥降落試圖掙脫鼬鼠，順利逃脫的驚險片段。

馬汀表示，當時他先是聽見淒厲的叫聲，後來眼前閃過啄木鳥的綠色身影，並且以不自然的姿勢跳動著，羽毛隨之四散一地，馬汀這才驚覺啄木鳥的背上有隻想要獵食牠的鼬鼠，後來因為馬汀上前靠近了幾步，讓小鼬鼠一時分心，啄木鳥才找到空檔迅速掙脫起飛，逃過一劫。