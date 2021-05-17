狗狗真的是人類最忠心的伙伴！國外一名男網友日前帶2隻愛犬到溪邊玩水，只見他拉著盪繩跳水，但2隻狗狗卻誤會主人溺水，著急地在岸上來回奔跑，最後更直接跳下水救人，不過其中一隻小黑卻狂繞遠路，趕到主人身邊的時候小白早已救援成功，讓網友忍不住大笑：「是誤開Google導航嗎？」。

TikTok用戶「@asijarammoo」近日分享一段影片，只見男主人帶著自家一黑一白的愛犬到溪邊玩水，他先是拉著盪繩，朝溪水中跳了進去，不過2隻狗狗卻誤以為主人不小心溺水了，著急地在岸上來回走動，小黑更擔心地發出了哀號的叫聲。

不久後，觀察完周遭情況的小白率先跳入水中救人，而小黑還在瘋狂「繞遠路」，左右來回跑了好幾圈，才終於從旁邊下水，等牠游到主人身邊時，小白早就已經救援成功了，讓人忍不住開玩笑吐槽：「小黑應該開了Google導航，所以才會繞遠路」。

2隻狗狗逗趣的反應讓網友們看了都忍不住哈哈大笑，更引起熱烈討論，影片上傳截至目前為止，已經吸引超過2900萬觀看人次，大家紛紛留言：「我很感動，但小黑等你游到，主人都已經快死掉了」、「養狗這樣子夠了！比人類朋友好100倍」、「狗狗擁有無限的忠誠和愛，怎能讓人不愛牠們」、「好羨慕…我的狗甚至不會注意到我掉進水裡了」。