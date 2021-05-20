隨著炎熱的夏天到來，蚊蟲也跟著變多，過去不少家庭都會使用蚊香，如今科技越來越發達，蚊香逐漸被捕蚊燈等電器取代，導致許多新一代年輕人都不知道該如何使用。近日日本一名網友看見員工的小孩身邊有蚊子，於是拿了一片蚊香給他使用，豈料孩子的一個舉動讓他超級傻眼，也忍不住感嘆世代的差距。

這名男網友「@maru20159863」在推特上發文，提到日前看到員工小孩深受蚊子困擾，所以就拿出蚊香給對方使用，沒想到孩子並不知道蚊香大多都是2個嵌合在一起的，必須先分離後才能點火，等到他再次去查看狀況時，才發現蚊香居然是整片在燃燒，讓他超級傻眼。

這個情況也讓推主忍不住感嘆，因為過去生活在鄉下都必須用蚊香來驅蚊，但如今在城市中長大的孩子們，平時並不需要用蚊香，所以才會不知道正確的使用方法。

推文曝光後許多網友也同樣感到震驚，紛紛留言：「這是一招致命的攻擊，可以讓某些種族在短時間滅亡」、「效果肯定也會增加到2倍吧」、「這不是基本的嗎？難道世代已經不同了嗎？」、「不知道孩子現在如何了，但我肯定他一定吸了很多煙進去」、「這孩子感覺對蚊子的殺意很重啊～」、「這樣煙會大到連人類都一起滅絕吧」。